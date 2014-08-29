«Восточный Порт» передал детскому дому Находки многофункциональные спортивные тренажёры

Современные многофункциональные тренажёры пополнили инвентарь спортивного зала Находкинского КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Такой подарок к 70-летнему юбилею Центра сделало АО «Восточный Порт» – многолетний попечитель детского воспитательного учреждения.

– В минувшем месяце, когда мы вместе с губернатором Приморского края поздравляли коллектив работников детского дома и, конечно же, ребят, со знаменательной датой, к нам обратилась директор учреждения Татьяна Александровна Тумакова с просьбой помочь приобрести в этот замечательный спортивный зал тренажёры для детей. В свою очередь, с этим вопросом я обратился к руководству «Восточного Порта» - компании, которая давно зарекомендовала себя как социально-ответственное предприятие, - рассказал первый заместитель главы Находкинского городского округа Герман Краснощёков.

Вопрос с приобретением и доставкой в Центр нового спортинвентаря на предприятии решили оперативно и в сжатые сроки. Подарок передали представители Фонда «Восточный Порт», реализующего на территории Находкинского городского округа программу «Социальная поддержка» в числе 12 программ социального развития. И уже сейчас ребята с удовольствием и с пользой для себя осваивают магнитные велотренажёры, министеппер, беговую дорожку и многофункциональный эллиптический тренажёр.

– Всем коллективом мы благодарим Фонд «Восточный Порт», а также администрацию Находкинского городского округа, которые помогли нам обновить комплекс тренажёров в спортзале и сделать спортивную жизнь детей более интересной и разнообразной, - отметила директор КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Находки» Татьяна Тумакова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]