"Что это за тварь?": женщина принесла покупку домой и пришла в ужас от увиденного

Мандарины с сюрпризом приобрела жительница Приморья в одном из супермаркетов Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_mesto.

По словам женщины, она купила мандарины с живностью внутри в магазине "Реми" на улице Юмашева. К счастью, ребенок успел заметить живность во фруктах прежде, чем отправить их в рот.

Видео опубликовано в социальной сети.

"Вот такие мандарины купили в "Реми". Как ребенок увидел вообще? Фу, ужас! Люди, вы что творите? Что это за тварь? Фу-фу!", - говорит за кадром женщина.

"В магазине постоянно гнилые помидоры, лук, огурцы, вечно ковыряешься в них..." - сообщает подписчица.

Видео - dps_mesto

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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