Объекты связи компании «Ростелеком» достойно прошли испытание ледяным дождем в Приморье

В Приморском крае «Ростелеком» завершает восстановительные работы объектов связи. Влияние ледяного шторма сказалось лишь на 5% клиентов компании. Наибольший удар стихия нанесла по Владивостоку и Артёму. В чем преимущество технологий укладки сетей у «Ростелекома»?

Под особым мониторингом специалистов «Ростелекома» сегодня связь аварийных, спасательных и медицинских служб. Так, на территории Приморского краевого противотуберкулёзного диспансера ледяной шторм повалил опоры ЛЭП и оборвал провода. Бригада в кратчайшие сроки заменила столб и восстановила телесигнал, интернет и телефонную линию.

В первые трое суток услуги связи были восстановлены у 50% пострадавших от стихии абонентов, к концу недели у 90%. Основные перебои были связаны с отсутствием электричества. На сегодняшний день специалисты «Ростелекома» заменили около полусотни километров кабеля и установили 150 новых опор воздушных линий связи. На оперативных работах круглосуточно, сменяя друг друга, работают 30 аварийно-восстановительных бригад.

Илья Авдеев, электромеханик связи приморского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Компания «Ростелеком» организовала общий сбор всех бригад с Дальнего Востока — Сахалин, Саха, Камчатка, Магадан. Все эти бригады распределились по всему городу. Кто обследует, кто на подстраховке, кто непосредственно занимается подвешиванием и монтажом кабеля. Сидим до последнего, пока не сделаем».

Суровый приморский климат и прошедший ледяной шторм стали для всех настоящим испытанием на прочность. Однако специальная технология, которую использует «Ростелеком» для прокладки сетей, помогла минимизировать их повреждения.

Александр Баханцов, технический директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сервисная политика подразумевает, что мы по умолчанию строим сети в кабельной канализации, что позволяет им быть более устойчивыми к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды и осадков».

Наибольший удар стихия нанесла клиентам компании во Владивостоке и Артёме. Тем не менее сегодня интернет работает у 99% абонентов компании, а к концу недели будет доступен всем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]