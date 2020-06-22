Минус три человека: ковидная статистика в Приморье на 5 декабря

Еще о трех летальных случаях от COVD-19 стало известно сегодня, 5 декабря, на заседании краевого оперативного штаба, - сообщает "Вести: Приморье". По последним данным, в крае уже 254 человека не справились с данным заболеванием.

На 5 декабря, в крае подтвержден 23081 случай COVD-19, причем 237 из них - только за минувшие сутки.

С начала эпидемии в Приморье уже выздоровели 16296 ковидных пациентов. Всего в крае проведено 608779 тестов на COVD-19

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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