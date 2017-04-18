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ДТП на объездной трассе Владивостока: есть пострадавшие

ДТП на объездной трассе Владивостока: есть пострадавшие

Источник фото: dps_vl

ДТП случилось 6 декабря на объездной трассе Седанка - Патрокл во Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье".

В результате аварии, одна из машин завалилась на бок. За рулем автомобиля с пассажирами была девушка. Пока ждали помощь, в перевёрнутый "Териус" и в стоящих женщин влетел "Пробокс". В результате ДТП две женщины пострадали. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Девушка за рулём "Териуса" с пассажирами не справилась с управлением и совешила опрокидывание. Пока ждали помощь, в перевёрнутый Териус и в стоящих женщин влетел Пробокс. В результате ДТП две женщины пострадали. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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