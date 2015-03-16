Ушла из жизни известная ученый-историк в Приморье

3 декабря скончалась доктор исторических наук, профессор Департамента истории и археологии ДВФУ Ольга Павловна Еланцева, автор более 150 научных работ. Под её научным руководством было защищено более 10 кандидатских и докторских диссертаций. С её смертью историки и краеведы Дальнего Востока потеряли неутомимого коллегу и внимательного наставника, вырастившего не одно поколение исследователей, и просто чуткого, отзывчивого человека, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Ольга Павловна родилась 10 ноября 1951 года в посёлке Курун-Урях Аяно-Майского района Хабаровского края. После окончания средней школы в 1969 году поступила в ДВГУ на отделение «История», которое с отличием окончила в 1974 году.

С 1974 по 1977 год работала по распределению учителем истории в средней школе села Михайловка в Приморском крае.

С 1976 года по совместительству была ассистентом кафедры истории КПСС Приморского сельхозинститута.

В 1977 году вернулась в университет и прошла путь от ассистента до профессора. В 1979-1982 годах училась в аспирантуре при Ленинградском государственном университете, защитила кандидатскую диссертацию по теме «Деятельность КПСС по коммунистическому воспитанию строителей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали».

В 1996 году в Институте истории, археологии и этнографии ДВО РАН защитила докторскую диссертацию «Строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (1930-е – начало 1950-х годов): Исторический опыт».

С 1999 по 2008 год была директором Научной библиотеки ДВГУ, с 2008 года – заместителем директора.

О дате прощания будет сообщено позднее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]