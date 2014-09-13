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"Чайзер" намотался на столб во Владивостоке

"Чайзер" намотался на столб во Владивостоке

Источник фото: dpskontrol125rus

ДТП случилось минувшей ночью в районе Первой речки, - сообщает "Вести: Приморье". "Чайзер" буквально намотался на столб.

По словам местных жителей, этот черный "Чайзер" частенько по ночам ревет по району, нарезая круги. Кстати, его водителю сотрудники ГИБДД выписали два штрафа - за отсутствие страховки и за то, что он не оплачивает уже приписанные ему штрафы, - сообщают пользователи соцсети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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