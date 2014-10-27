Девочка едва не провалилась в открытый люк в центре Владивостока

Трагедия едва не случилась в центре Владивостока, сообщают «Вести:Приморье».

«Сегодня в центре города, напротив здания правительства Приморского края, в открытый люк чуть не провалилась девушка. Порядка нет даже в центре города», пишет автор поста.

Однако в комментариях одни отметили, чтобы избежать непоправимого, можно было просто попробовать закрыть люк. Другие жители Приморья высказали мнения, что за этим должны следить специальные службы.

Один из тех, кто прочитал пост, уточнил, «Его периодически закрывают шинами, но потом опять их уносят. Иногда переворачивают вверх ногами, но всё равно не помогает, он уже давно в таком состоянии и плотно закрыть его не могут, там уже мужчина провалился».

«Взял бы закрыл, или ты ждешь пока кто ни будь провалится», «Закрой», «Сегодня люк самим закрыть, завтра снег, опять люди на субботник собирайтесь, своими силами чистить, убирать», «А меня с детства учили под ноги смотреть, когда идешь и на люки не наступать, но тогда телефонов не было, конечно.. теперь-то, вместо того чтобы смотреть куда идёшь и наступаешь - в телефоны смотрят куда чаще».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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