Выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом продлят

Кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом, сообщают «Вести:Приморье».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией.

«Правительство поддержало продление и обеспечение за счёт федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряжённость», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее в Приморье был направлен 71 миллион рублей из федерального бюджета, помимо этого регион самостоятельно закупал медикаменты на сумму более 15 миллионов рублей, в процессе закупка более чем на 60 миллионов. Об этом рассказала заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

- Медикаменты поступают в край партиями, каждую неделю мы получаем и распределяем их в лечебные учреждения районов Приморья. Первые партии медикаментов уже поступили в поликлинические отделения краевых медорганизаций. Но количество заболевших настолько велико, что мы стараемся, в первую очередь, обеспечивать пациентов, которые со средней степенью тяжести, с пневмониями остаются лечиться на дому. И они уже получают наборы лекарств, уточнила Худченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]