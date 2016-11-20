Сегодня, 13:33
Автомобиль перевернулся на крышу в пригороде Владивостока
ДТП случилось на улице Маковского в районе Седанки, - сообщает "Вести: Приморье". Видео аварии появилось в соцсети час назад.
В результате ДТП автомобиль перевернулся колесами вверх.
О пострадавших не сообщается.
Подробности происшествия устанавливаются.
Видео - dpscontrol_125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: