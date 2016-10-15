Подробности погони и массового ДТП озвучила полиция

В Уссурийске суд назначил 10 суток административного ареста водителю, совершившему массовое ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

Находясь на маршруте патрулирования на улице Пологой, экипаж дорожно-патрульной службы ОМВД России по г. Уссурийску заметил автомобиль марки Toyota Mark 2, водитель которого проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке, увеличил скорость и продолжил маневрирование, создавая угрозу другим участникам дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД организовали преследование. Возле дома № 153 по улице Чичерина автолюбитель, не выдержав боковой интервал до впереди идущего транспорта, совершил столкновение с автомашиной марки Toyota Prius, после чего, продолжив движение по инерции, столкнулся с тремя припаркованными транспортными средствами. На месте происшествия полицейские задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя, лишенного права управления транспортными средствами, в отношении которого установлен административный надзор. В результате ДТП задержанный получил травму ноги. Медицинское освидетельствование установило у него состояние алкогольного опьянения, рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). Судом его назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Кроме того, гражданину назначено наказание в виде 10 суток ареста за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 19.24 КоАП РФ (Повторное в течение одного года несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административного ограничения, установленного ему судом в соответствии с федеральным законом, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния).

Также установлено, что в феврале 2017 года нарушитель ПДД был осужден за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. В октябре 2019 года он снова сел за руль в состоянии опьянения. Уголовное дело по данному факту находится на рассмотрении в Уссурийском районном суде.

В настоящее время сотрудниками полиции собраны материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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