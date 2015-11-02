В Госдуме предложили лишать мужчин одного права

Мужчин призывного возраста, имеющих двух и более детей, а также одного ребенка и жену со сроком беременности не менее 26 недель, могут лишить предусмотренного законом права на отсрочку от армии. Отменить для них такую льготу предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, сообщают «Вести:Приморье».

В разработанном им законопроекте говорится о введении своего рода наказания. Но не для всех потенциальных солдат с детьми, а только для тех горе-отцов, которые уклоняются от уплаты алиментов своим малолетним отпрыскам, пишет «РГ».

Напомним, что сейчас призывникам с двумя и более детьми, не достигшими совершеннолетия, казарма, в общем-то, не грозит. В армию в России срочников берут до 27 лет, поэтому перспектива оказаться в строю для таких людей фактически сведена к нулю. Причем вне зависимости от того, живут эти граждане со своими семьями или нет, выделяют деньги на содержание собственных детей или являются злостным неплательщиками алиментов. Ликвидировать такую несправедливость как раз призвана инициатива депутата Красова. Ее уже поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности. "Законопроектом предлагается ввести ограничение на предоставление отсрочки от призыва на военную службу гражданам, имеющим детей, но уклоняющимся от исполнения алиментных обязательств", - цитирует ТАСС пояснения кабинета министров.

В то же время члены правительственной комиссии высказали по документу кое-какие замечания. В частности, в кабмине считают, что в законопроекте необоснованно исключается обязанность судов в течение двух недель сообщать в военные комиссариаты о прекращении ими уголовных дел в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете. На отцов-призывников это требование тоже должно распространиться. Предлагается законодательно обязать суды общей юрисдикции, цитируем, "сообщать в военные комиссариаты о привлечении граждан к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей".

Также правительственная комиссия указала на необходимость уточнить порядок предоставления отсрочки гражданам, подвергнутым административному наказанию за уклонение от исполнения алиментных обязательств, но не исполнившим их.

Еще отмечено, что перед тем, как принять законодательную инициативу депутата Красова, было бы правильным уточнить финансово-экономические последствия принятия поправок в Закон "О воинской обязанности и военной службе" в части обеспечения деятельности мировых судей.

Стоит иметь в виду, что проблема целесообразности предоставления отсрочки от армии призывников-алиментщиков поднималась не раз. Тот же депутат Краснов на протяжении двух последних лет инициирует рассмотрение этой темы в Госдуме. Ужесточить наказание тех, кто не считает необходимым содержать своих детей, предлагает Минюст - осенью 2019 года ведомство разработало соответствующий законопроект. С учетом позиции правительственной комиссии можно предположить, что в данном вопросе все-таки будет поставлена точка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]