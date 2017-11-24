Огонь приближается: рыбаки пытаются спасти машины

В районе Петровки идёт пал, пострадали автомобили рыбаков. В одном из приморских пабликов опубликовано видео, на котором видно, как пламя приближается к машинам рыбаков, сообщают «Вести:Приморье».

В районе Петровки идёт пал, пострадали автомобили рыбаков. Автор поста уточняет, народ спасает машины.

«Отстаньте вы от этой рыбы, дикари. Дайте хоть зиме наступить», «А вот на лёд это же обязательно надо на машине заезжать? », «2020 год не щадит не кого», «На лед машины перестали загонять, так , теперь огонь с берега, не везёт, пришлось, опять на лед загонять. Либо сгорят либо потонут», «И все это дело самих рыбаков они же и подожгли», «Бедные рыбаки», пишут в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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