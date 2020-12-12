На автомойке дедушка перепутал педали газ с тормозом, снес ворота вместе с автомойщиком

На автомойке во Владивостоке дедушка перепутал педали газ с тормозом, снес ворота вместе с автомойщиком, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт newsbox24.

81-летний водитель "паркетника", перепутав газ с тормозом, придал резкое ускорение своему автомобиля, в результате чего машина сбила автомойщика, разнесла ворота мойки и затем врезалась в стоящую рядом с воротами автомобиль. Сообщается, что работник автомойки сильное не пострадал, отделавшись вспышкой "ярких впечатлений".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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