«Все в кучу»: Водитель Toyota Prius влетел в дорожников на трассе

ДТП с машиной Toyota Prius и автомобилем дорожных рабочих произошло в районе Кипарисово, сообщают «Вести:Приморье».

В одном из приморских пабликов опубликовано видео, на кадрах видно, разбитыми после удара оказались автмобиль отечественного производства и Toyota Prius.

Автор поста отмечает, авария произошла ночью. Попала в поле видеорегистратора очевидца.

Детали аварии уточняются.

«Ночью в районе Кипарисово. Приус влетел в дорожников устанавливающих леера», пишет автор поста.

«Я тоже ехал вчера ночью не че не видно ищо они работает не освещение нет», «Главное чтоб люди невинные не пострадали, а такие летуны - это естественный отбор» «Летают как невменяемые вечно», «Освещения ноль, такое днем надо делать», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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