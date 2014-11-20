«Ночью он может лежать рядом»: в Роскачестве развеяли «пугающий» миф

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, вредно ли оставлять смартфон рядом с кроватью по ночам, сообщают «Вести:Приморье».

По словам эксперта, на сегодняшний день нет достоверных доказательств того, что излучение смартфона ощутимо влияет на человеческий организм, отмечают «Известия».

Так, в заключении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2014 года сказано, что не найдено статистически достоверной корреляции между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием смартфона.

«В том, чтобы держать телефон ночью рядом с кроватью, нет ничего плохого», — цитирует специалиста «РГ» в воскресенье, 13 декабря.

При этом Кузьменко подчеркнул, что уже лежа в постели нельзя долго смотреть в экран смартфона, так как это вредно для зрения. Несмотря на то, что перевод телефона в ночной режим снижает нагрузку на глаза, он не устраняет ее совсем.

Кроме того, это может вызвать нарушения сна. В связи с этим за час до сна следует отложить телефон в сторону.

Также Кузьменко посоветовал не оставлять гаджет на зарядке всю ночь.

«Это может негативно повлиять на срок службы аккумулятора в долгосрочной перспективе и чревато перегревом, если зарядное устройство или сам телефон неисправны», — заключил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]