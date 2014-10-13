Владельцев банковских карт ждут новые изменения

Владельцев банковских карт ждут нововведения, которые позволят списывать средства с любых карт владельца, сообщают «Вести:Приморье». О такой инициативе заявил лишь один известный банк.

Банк решил предложить гражданам единый "кошелек" с дебетовыми и кредитными продуктами, а также бонусами "спасибо", сообщил зампред правления банка Кирилл Царев.

Сейчас у клиента может быть несколько карт, а списание средств возможно с какой-то конкретной карты, на которой может быть недостаточно денег.

Клиент сможет задать очередность списания средств, например, после списания бонусов "спасибо" будет произведено списание с дебетовой карты, если на ней недостаточно средств, то с кредитной карты, пишет «Интерфакс».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]