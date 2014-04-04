Ушел из жизни известный и уважаемый в Приморье человек

Приморское здравоохранение понесло ещё одну тяжёлую и невосполнимую утрату — 14 декабря на 91-м году жизни остановилось сердце известного российского учёного, выдающегося хирурга, академика РАЕН, заслуженного деятеля науки РФ Александра Тихомирова, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vostokmedia.com.

14 лет (1970 — 1984) Александр Сергеевич являлся ректором Владивостокского государственного медицинского института (сейчас — ТГМУ), а с 1973 по 1987 был заведующим кафедрой хирургии педиатрического факультета вуза.

Будущий знаменитый врач родился в 1929 году в селе Ичкалки Мордовской АССР, где отучился в школе, получил золотую медаль. А уже в 24 года он получил образование в Военно-морской медицинской академии в Ленинграде. По распределению Александра Тихомирова направили на Дальний Восток. В 1953 году во Владивосток, пройдя спецкурсы, Тихомиров стал начальником медицинской службы флагманского крейсера «Калинин», где он проводил операции в условиях автономного плавания.

С 1957 по 1971 годы Александр Сергеевич работал хирургом на кафедрах хирургического профиля ВГМИ, защищал кандидатскую диссертацию.

Когда ректорские полномочия Тихомирова были перкращены, он был завкафедрой оперативной хирургии ВГМУ. До 2010 года профессор читал студентам лекции, делился бесценным практическим опытом.

«За это время он вырастил, воспитал и выпустил целую плеяду выдающихся докторов, которые сами на протяжении десятков лет пишут славные и яркие страницы летописи приморского здравоохранения. Александр Сергеевич всегда пользовался авторитетом среди коллег, пациентов и студентов, ценивших не только безупречное мастерство хирурга, но и личные качества — доброту, милосердие, отзывчивость и умение сопереживать», — говорится в сообщении портала VladMedicina.ru.

Отметим, что Александр Тихомиров вёл не только медицинскую деятельность, но и принимал активное участие в жизни города. Он являлся депутатом городского совета 4 созывов, 10 лет возглавлял Приморский краевой комитет защиты мира.

Медицинское сообщество Дальнего Востока, преподавательский состав ТГМУ выражают глубокие и искренние соболезнования семье и близким Александра Сергеевича в связи с этой тяжелой утратой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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