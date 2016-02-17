Помело из Китая «пришло» в Приморье под видом продукции из Таиланда

Управлением Россельхознадзора пресечен ввоз партии помело из Китая под видом продукции из Таиланда, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ведомство.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области пресечен ввоз партии помело общим весом 20,3 т. Под видом продукции из Таиланда на территорию Российской Федерации пытались ввезти свежие цитрусовые из Китайской Народной Республики (КНР).

В ходе контроля поднадзорной продукции во Владивостокском морском торговом порту должностными лицами Управления Россельхознадзора выявлено несоответствие информации на маркировке и информации в представленных товаросопроводительных документах. При досмотре партии на картонных коробках с фруктами в качестве места происхождения продукции указана КНР, а в пакете документов – Таиланд.

Напомним, с 6 января 2020 года введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию свежих цитрусовых из КНР, а также происхождением КНР, ввозимых из третьих стран и стран-членов ЕАЭС.

Управлением Россельхознадзора принято решение о запрете выпуска подкарантинной продукции. Она будет возвращена в страну-экспортер.

С начала года Управлением Россельхознадзора запрещен выпуск 30 партий подкарантинной продукции (помело, лимонов, чая, картофеля, салата-латук, маша, крупы рисовой) по причине выявленных нарушений. Продукция общим весом 760 тонн возвращена в страны-экспортеры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]