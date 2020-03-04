Вступит в силу с 1 сентября: водителям готовят очередной «сюрприз»

Вводится электронное обжалование штрафов за нарушения, зафиксированные камерами. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении, сообщают «Вести:Приморье».

Группа депутатов фракции "ЕР" предложила разрешить россиянам в электронном виде обжаловать штрафы за нарушения ПДД. Жалоба на постановление о правонарушении, зафиксированное камерами, может быть подана с помощью портала государственных и муниципальных услуг, говорится в проекте. Об этом пишет «РГ».

Пока что необоснованно привлеченные к административной ответственности лица вынуждены тратить время и деньги для восстановления своих прав, отметили авторы.

Во втором чтении в законопроект была внесена поправка, уточняющая, что заявление об обжаловании должно быть подписано электронной подписью. Направление жалобы непосредственно в суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда принять ее в таком виде.

Положения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил журналистам, что возможность дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через Госуслуги избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру более доступной.

"Водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении", - отметил спикер. Володин также подчеркнул, что "принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено - ГИБДД или специализированным учреждением".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]