Сегодня, 13:27
Пробка на трассе: Серьезное ДТП изменило планы водителей
На объездной трассе при движении со Снеговой Пади в сторону Седанки произошло серьезная авария, сообщают «Вести:Приморье».
На ДТП столкнулись два автомобиля - микроавтобус и грузовик. На место аварии примчалась скорая помощь и спасатели.
Отмечается, собирается пробка, так как после столкновения машины заняли бо́льшую часть дороги. Седаны пытаются по-тихой объехать, а вот машины, размер которых немного больше, стоят.
Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: