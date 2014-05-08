Пробка на трассе: Серьезное ДТП изменило планы водителей

На объездной трассе при движении со Снеговой Пади в сторону Седанки произошло серьезная авария, сообщают «Вести:Приморье».

На ДТП столкнулись два автомобиля - микроавтобус и грузовик. На место аварии примчалась скорая помощь и спасатели.

Отмечается, собирается пробка, так как после столкновения машины заняли бо́льшую часть дороги. Седаны пытаются по-тихой объехать, а вот машины, размер которых немного больше, стоят.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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