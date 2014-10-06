В Находке выявили факт незаконного привлечения средств дольщиков

Инспекция краевого стройнадзора выявила нарушения в сфере долевого строительства при возведении жилого дома по адресу: проспект Северный, 32 в Находке. Благодаря оперативной работе проектная документация доработана, объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в инспекции, застройщик ООО «Находкинское строительное управление» не предоставил проектные декларации. Таким образом, у него не было прав привлекать денежные средства участников долевого строительства.

«Проектная документация была доработана и откорректирована. Это позволило увеличить парковочные места на придомовой территории, сократить расходы на строительство отдельно стоящего паркинга и уделить большее внимание благоустройству площадок для отдыха жителей дома», – прокомментировали специалисты.

На данный момент дом соответствует всем необходимым требованиям, в декабре выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Отметим, для профилактики грубых правонарушений в сфере долевого строительства, инспекция постоянно осуществляет мониторинг многоквартирных жилых домов, строительство которых, по информации застройщиков, осуществляется за счет собственных средств. Ежеквартально информация систематизируется и направляется в правоохранительные органы и прокуратуру Приморского края для принятия мер согласно компетенции при наличии соответствующих оснований.

Напомним, в этом году Приморский край намерен перевыполнить заявленные в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» показатели по объемам введенного жилья более чем на 200 тысяч квадратов и построить 750 тысяч квадратных метров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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