Минздрав рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса

Министерство здравоохранения не рекомендует делать прививку от нового коронавируса пациентам с туберкулезом, новообразованиями, гепатитами и ВИЧ, а также тем, кто планирует в ближайшие три месяца зачать ребёнка, сообщают «Вести:Приморье». Об этом в среду сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф, пишет «Парламентская газета».

«В настоящее время вводить вакцину не рекомендуется пациентам с туберкулёзом, новообразованиями, гепатитами В и С, сифилисом, ВИЧ, перенесённым в течение года острым коронарным синдромом или инсультом, а также если вы планируете в ближайшие три месяца зачать ребёнка», — говорится в сообщении.

Кроме того, вакцинацию нельзя проходить пациентам с острыми инфекционными заболеваниями, в случае аллергической реакции на компоненты вакцины, во время беременности и кормления грудью, при тяжелых аллергических реакциях.

В Минздраве рекомендовали при наличии показаний лечащего врача пройти перед вакцинацией предварительное обследование с тем, чтобы избежать нежелательных последствий.

Как заявил накануне помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, прививаться пока не стоит также тем, кто перенес заражение COVID-19. Вместе с тем он призвал переболевших продолжать соблюдать все защитные меры, поскольку риск повторного заражения вирусом на 100% не исключен.

Напомним, в Приморье за минувшие сутки еще у 244 жителей Приморья был выявлен коронавирус. Всего заболевших с начала эпидемии - 25 944. Справились с инфекцией 186 пациентов, всего выздоровевших с начала эпидемии - 18 316.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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