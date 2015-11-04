Пешеходная зона со звездным небом появится в Артеме

К монтажу звездного неба приступили на площади Ленина, где на период новогодних праздников организована пешеходная зона для жителей и гостей Артема, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет instagram аккаунт artemokrug.

Протяженность иллюминации составит около 80 метров. Также в Артеме продолжается установка главной новогодней красавицы - ёлочки, которая в этом году также расположилась на площади Ленина.

В комментариях паблика жители города отметили, что ожидают окунуться зимнюю сказку.

«Очень красиво!».

«Очень здорово!».

«Красотища».

«Ух ты, здорово!».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]