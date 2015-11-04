Сегодня, 17:28
Пешеходная зона со звездным небом появится в Артеме
К монтажу звездного неба приступили на площади Ленина, где на период новогодних праздников организована пешеходная зона для жителей и гостей Артема, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет instagram аккаунт artemokrug.
Протяженность иллюминации составит около 80 метров. Также в Артеме продолжается установка главной новогодней красавицы - ёлочки, которая в этом году также расположилась на площади Ленина.
В комментариях паблика жители города отметили, что ожидают окунуться зимнюю сказку.
«Очень красиво!».
«Очень здорово!».
«Красотища».
«Ух ты, здорово!».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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