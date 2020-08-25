Свыше 600 новых летальных случаев от COVID-19: данные по России на 18 декабря

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 552 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 132 (18%) без клинических проявлений, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф".

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 791 220 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 093 человека. За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 228 633.

За последние сутки подтверждено 611 летальных случаев. За весь период по России умерло 49 762 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 84,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 539 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 598 тыс. 900 человек.

240 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Приморском крае за минувшие сутки.

По данным регионального оперативного штаба, на 18 декабря в крае подтверждено 26184 случаев данного заболевания.

С болезнью не справились 313 человек.

Выздоровели с начала эпидемии - 18550 пациентов.

Всего в Приморье проведено уже 660443 тестов на COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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