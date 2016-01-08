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К дебоширу на борту самолета во Владивосток пришлось принять меры

К дебоширу на борту самолета во Владивосток пришлось принять меры

В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолета следующего по маршруту «Южно-Сахалинск - Владивосток» находится пассажир, куривший на борту воздушного судна, сообщают «Вести:Приморье».

В аэропорту Владивостока рейс встретили сотрудники транспортной полиции и сопроводили 50-летнего жителя Приморского края в дежурную часть полиции.

Установлено, что мужчина, находясь на борту воздушного судна, покурил в туалетной комнате самолета. Стражам порядка правонарушитель пояснять свои действия не стал, однако, вину признал полностью, отметили в пресс-службе УТ МВД России по ДФ.

В отношении пассажира, транспортными полицейскими составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях).

Мужчине грозит административный штраф.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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