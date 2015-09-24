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Приморский депутат сделал подарок школьникам к Году Памяти и Славы

Приморский депутат сделал подарок школьникам к Году Памяти и Славы

Источник фото: Телеграм-канал Законодательного Собрания Приморского края

Депутат краевого парламента, секретарь владивостокского отделения партии "Единая Россия" Александр Щербаков в День неизвестного солдата посетил школу № 74 и музей, который работает в образовательной организации уже 25 лет.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Телеграм-канал Законодательного собрания Приморья, в этот день школа стала одной из площадок для проведения Всероссийского теста на знание истории. Депутат вручил школьникам иллюстрированные альбомы, изданные специально к Году Памяти и Славы.

Депутат не первый год занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Так, он помог организовать Центр патриотического воспитания при Совете ветеранов Первомайского и Фрунзенского районов Владивостока. Теперь ветераны не только проводят встречи со школьниками в самом музее, но и регулярно выезжают в учебные заведения для проведения Уроков мужества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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