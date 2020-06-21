Новости Общество Происшествия
Сегодня, 09:22

«Там просто месиво»: ДТП с пострадавшими произошло на Русском острове

«Там просто месиво»: ДТП с пострадавшими произошло на Русском острове

Источник фото: dpskontrol125rus

Серьезная авария произошла вчера во Владивостоке на Русском острове, сообщают «Вести:Приморье».

В пабликах очевидцы отмечают, авария произошла в районе поселке Экипажный, недалеко от музея «Пороховой погреб № 13". Седан на большой скорости не «вписался» в поворот, наехал на бордюр и  врезался в пассажирский автобус. В машине находились молодые люди.

После удара машина превратилась в груду искореженного металла. Также очевидцы уточняют, одного из находившихся в автомобиле молодых людей зажало в салоне.

В комментариях dps_vl уточнили, пострадавшего отвезли в реанимацию.

«Один в реанимации идёт операция очень сильные травмы открытый перелом большая кровопотеря... Пока в искусственной коме, ногу собрали, сегодня будет известно детали. Жить будет».

Другие отметили, «Ехал на этом автобусе до кампуса, так мы в городе несколько раз чуть не въехали в автобус который был впереди нас, водила постоянно сигналил и нервничал, резко тормозил».

«Куча *** повороты вечно срезают, думают чем тачка круче тем он бессмертнее или от тюрьмы застрахован. Или сам убъётся или кого нибудь».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме