«Там просто месиво»: ДТП с пострадавшими произошло на Русском острове
Серьезная авария произошла вчера во Владивостоке на Русском острове, сообщают «Вести:Приморье».
В пабликах очевидцы отмечают, авария произошла в районе поселке Экипажный, недалеко от музея «Пороховой погреб № 13". Седан на большой скорости не «вписался» в поворот, наехал на бордюр и врезался в пассажирский автобус. В машине находились молодые люди.
После удара машина превратилась в груду искореженного металла. Также очевидцы уточняют, одного из находившихся в автомобиле молодых людей зажало в салоне.
В комментариях dps_vl уточнили, пострадавшего отвезли в реанимацию.
«Один в реанимации идёт операция очень сильные травмы открытый перелом большая кровопотеря... Пока в искусственной коме, ногу собрали, сегодня будет известно детали. Жить будет».
Другие отметили, «Ехал на этом автобусе до кампуса, так мы в городе несколько раз чуть не въехали в автобус который был впереди нас, водила постоянно сигналил и нервничал, резко тормозил».
«Куча *** повороты вечно срезают, думают чем тачка круче тем он бессмертнее или от тюрьмы застрахован. Или сам убъётся или кого нибудь».
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