Инфекционные центры во Владивостоке возвращаются к работе поликлиник  

Три амбулаторных инфекционных центра Владивостока, действующих на базе городской поликлиники №1, возвращаются к привычному формату работы с 11 января. В учреждениях снова станут оказывать плановую медицинскую помощь и откроют для приема кабинеты узких специалистов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Амбулаторные инфекционные центры располагаются по трем адресам: Котельникова, 10, Комсомольская, 7, Леонова, 21а начнут работу с 11 января.

Как пояснили в медучреждении, возвращение АИЦ к привычному формату работы связано с большим количеством жалоб со стороны жителей домов, где были организованы инфекционные центры.

Пациентов с симптомами инфекционных заболеваний будут принимать только по адресу: Почтовый переулок, 9. Режим работы в новогодние праздники: 31 декабря с 8.00 до 20.00 и с 1 по 10 января – ежедневно и круглосуточно.

Кроме того, в новогодние праздники пациенты поликлиники смогут получить плановую медицинскую помощь по адресу: улица Уткинская, 7. Учреждение будет работать по графику: 2 января с 9.00 до 15.00 и 4, 6, 8 января с 9.00 до 18.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]