Новости Общество
Сегодня, 10:48

Министр просвещения рассказал, кто будет сдавать ЕГЭ в 2021 году

Министр просвещения рассказал, кто будет сдавать ЕГЭ в 2021 году

В правительстве прошло совещание под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов озвучил принятые решения, которые будут реализованы в нормативной базе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «РГ».

Итоговое сочинение для 11-классников (это допуск к государственной итоговой аттестации) пройдет во второй декаде апреля.

Второе. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ предполагается с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 17 июля - для тех школьников, которые по объективным причинам не смогут сдать в основной период.

Кто не будет поступать в вуз, сдают Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике - с 24 по 28 мая. Государственный выпускной экзамен - это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ. Это форма контрольной работы, которая проводится в школе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме