Министр просвещения рассказал, кто будет сдавать ЕГЭ в 2021 году
В правительстве прошло совещание под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов озвучил принятые решения, которые будут реализованы в нормативной базе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «РГ».
Итоговое сочинение для 11-классников (это допуск к государственной итоговой аттестации) пройдет во второй декаде апреля.
Второе. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ предполагается с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 17 июля - для тех школьников, которые по объективным причинам не смогут сдать в основной период.
Кто не будет поступать в вуз, сдают Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике - с 24 по 28 мая. Государственный выпускной экзамен - это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ. Это форма контрольной работы, которая проводится в школе.
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