Министр просвещения рассказал, кто будет сдавать ЕГЭ в 2021 году

В правительстве прошло совещание под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов озвучил принятые решения, которые будут реализованы в нормативной базе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «РГ».

Итоговое сочинение для 11-классников (это допуск к государственной итоговой аттестации) пройдет во второй декаде апреля.

Второе. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ предполагается с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период - с 12 по 17 июля - для тех школьников, которые по объективным причинам не смогут сдать в основной период.

Кто не будет поступать в вуз, сдают Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике - с 24 по 28 мая. Государственный выпускной экзамен - это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ. Это форма контрольной работы, которая проводится в школе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]