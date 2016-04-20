Увиденное у ТЦ во Владивостоке ошарашило очевидцев

Во Владивостоке официально открылись две точки «Макдоналдс». Одна из них появилась в ТЦ «Черёмушки», вторая — ТРК «Седанка Сити», сообщают «Вести:Приморье».

Открытие популярной сети состоялось в столице Приморья несколько дней назад. Тогда многие СМИ писали, люди готовы часами стоять в очереди, чтобы получить долгожданный гамбургер.

Однако, спустя неделю, ситуация изменилась не очень сильно. Так, в одном из приморских пабликов появился пост, в котором житель города показал, что творится у входа в «заветное» заведение. Прошла неделя, очередь из желающих видна на улице.

В комментариях сильно удивились увиденному. Кто-то предположил, это шутка.

«Что за дичь, я думал это шутка».

«Дикий народ у нас».

«Ну, лучше через месяц схожу туда, успею я ещё поесть в маке».

«Шквал посетителей которые ни разу не ели сосиську».

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, на рынок Дальнего Востока зашел новый «игрок».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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