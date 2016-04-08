«Кому-то нежданчик прилетит»: водители столкнулись с непредвиденным на трассе

Водитель автобуса столкнулся с неожиданной ситуацией на трассе Седанка-Патрокл, сообщают «Вести:Приморье».

Видеорегистратор, установленный в кабине автобуса, зафиксировал факт вылета из кузова впередиидущего грузовика листа ПСБС. Водитель грузовика не посчитал необходимым зафиксировать груз. Во время движения, лист вылетел, едва не влетев в машины.

Водитель универсала, который был замыкающим в этой цепочке машин, решил предупредить водителя грузовика о том, что товар он может растерять по дороге, так и не доставив его до места. Прибавил скорость и посигналил тому, кто был за рулем грузовика.

В комментариях паблика, где было размещено видео, отметили, выпавший груз мог влететь на скорости в машины, причинив вред.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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