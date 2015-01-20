Почти тысячу новых мест в детских садах создали в Приморье в 2020 году

В Приморье продолжается работа по ликвидации очереди в детские сады. Благодаря строительству новых дошкольных образовательных организаций и открытию дополнительных групп в уже имеющихся учреждениях, удалось создать почти тысячу новых мест. Часть из них сформирована благодаря реализуемому в Приморье национальному проекту «Демография», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В 2020 году для детей дошкольного возраста дополнительно создано 906 мест, 380 из них – для малышей до трех лет.

685 мест появилось за счет завершения строительства четырех детских садов на территории Приморья: на 230 мест – на улице Маковского,157а во Владивостоке, на 120 мест – в Дальнереченске, на 280 мест – для юных жителей Большого Камня, а также учреждение на 55 мест – по региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» в селе Хмыловка Партизанского муниципального района.

Помочь в решении вопроса предоставления дошкольного образования маленьким жителям региона также помогло открытие 11 дополнительных групп на 221 место в действующих муниципальных детских садах. Почти все они созданы для детей до трех лет.

Как отметили в правительстве края, работа по созданию дополнительных мест в детских садах, в том числе в рамках национального проекта «Демография» продолжится и в 2021 году. Так, новые образовательные учреждения появятся во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Надеждинском, Шкотовском, Чугуевском районах и на других территориях.

Владимир Путин поставил задачу на следующий год - до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]