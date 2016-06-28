Новую платежную систему готовят специально для российских пенсионеров

Граждане смогут выбрать, в какой форме получать пенсию, в том числе в цифровых рублях, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Парламентскую газету". Когда будет введено это платёжное средство? Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала в эфире телеканала RTVI.

«Пенсии — как люди захотят. Они и сейчас, если хотят, получают наличными, на почту, на счёт в банк, на карточку, если к этому счёту привязана карточка, точно так же смогут выбирать, люди смогут выбирать», — сказала глава регулятора.

Она уточнила, что пока решение о выпуске цифровой валюты не принято.

«Мы действительно обсуждаем плюсы и минусы, и технологические риски разные могут возникать. А плюс к этому нам нужно понять, что действительно люди и бизнес от этого получат», — отметила Набиуллина.

Банк России в октябре представил концепцию цифрового рубля — он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке. При этом передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию такой валюты будет вести ЦБ, а её владельцы смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]