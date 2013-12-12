Кто и как получит губернаторский новогодний подарок в Приморье

Новогодние подарки от губернатора получают маленькие жители всех муниципалитетов края – на большинстве территорий уже вручили сладкие посылки юным адресатам. Соответствующая работа проводится в детских садах. Родители, дети которых не посещают дошкольные учреждения, в свою очередь, могут получить подарки в управлениях образования по месту жительства, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщают в министерстве образования Приморья, на сегодняшний день новогодние подарки доставлены во все муниципалитеты. В большинстве из них маленькие адресаты: дети в возрасте от трех до семи лет и школьники первых-четвертых классов, уже получили полагающиеся им сладкие сюрпризы от губернатора края.

Родители тех малышей, которые не посещают детские сады, смогут забрать полагающийся им набор в управлении образования по месту жительства.

Напомним, новогодние подарки от губернатора края собраны на фабрике «Приморский кондитер». Наборы свежих и вкусных конфет к празднику получат почти 200 тысяч юных жителей края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]