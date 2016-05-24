Вчера, 17:59
Путин подписал закон: Молодежь в России стала старше
Путин подписал закон о повышении возраста молодёжи до 35 лет, сообщают «Вести:Приморье».
Президент России Владимир Путин подписал закон о молодёжной политике, который закрепляет возраст российской молодёжи — до 35 лет включительно.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Возрастная группа категории «молодёжь» — это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно, говорится в законе.
Также документ существенно расширил цели и основные направления молодёжной политики.
Появление в законодательстве нового понятия «специалист по работе с молодёжью» предусмотрено подписанным президентом документом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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