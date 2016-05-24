Новости Общество Политика
Вчера, 17:59

Путин подписал закон: Молодежь в России стала старше

Путин подписал закон: Молодежь в России стала старше

Источник фото: pixabay.com

Путин подписал закон о повышении возраста молодёжи до 35 лет, сообщают «Вести:Приморье».

Президент России Владимир Путин подписал закон о молодёжной политике, который закрепляет возраст российской молодёжи — до 35 лет включительно.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Возрастная группа категории «молодёжь» — это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно, говорится в законе.

Также документ существенно расширил цели и основные направления молодёжной политики.

Появление в законодательстве нового понятия «специалист по работе с молодёжью» предусмотрено подписанным президентом документом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме