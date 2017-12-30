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Сотрудника правительства Приморья вызвали «на ковер»

Сотрудника правительства Приморья вызвали «на ковер»

Источник фото: / ТГ-канал правительства Приморья

ТГ-канал правительства Приморья опубликовал информацию о том, что вчера трудолюбивый администратор - сотрудник правительства Приморского края был вызван на «ковер» в один из департаментов, сообщают «Вести:Приморье».  

Вероятно, таким шуточным способом приморцам рассказали о том, что в будущем году они также будут узнавать новости о работе властей на благо края и поздравили с наступающим Новым годом.

«Наш трудолюбивый администратор канала вчера отправился "на ковёр" отчитаться за работу в этом году. ЦУ и СУ получены, пометки сделаны, планы расписаны, к 2021 готовы. С наступающим!», отмечает автор.

«Вести:Приморье» в свою очередь поздравляют жителей края с наступающим Новым годом и сообщают, что наше сотрудничество продолжится и в новом году. Мы также оперативно будем освещать все важные события, происходящие в любимом крае, и постараемся, чтобы благодаря нам, в вашей жизни стало больше позитивных новостей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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