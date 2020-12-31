Новости Общество Видео
Сегодня, 17:17

Биолог Зайка встретит Новый год в берлоге белого медведя

Биолог Зайка встретит Новый год в берлоге белого медведя

Источник фото: скрин видео автора

Приморье готовится встретить Новый год. До волшебного праздника остается совсем немного времени. Многие уже решили, где и как проведут время. Кто-то в узком кругу близких, кто-то на площади у новогодней елки.

Однако есть и такие, кто выбрал оригинальный способ встречи праздника. Так, приморец Леонид Зайка решил, что самое лучшее место для перехода в новый год станет берлога белого медведя.

«Не знаю, где вы будете встречать, у друзей, дома, у родственников, лично я в новой квартирке. Всех благ, друзья, с Наступающим!». Целую, обнял),

пишет Зайка на своей странице в instagram.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Зайка снял уникальные кадры из логова белого медведя.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. sad от 31.12.2020 19:13
    А, может и в желудке

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме