Эпидпорог сильно превышен: Роспотребнадзор сделал заявление о ситуации с ОРВИ в крае

В Приморском крае заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется выше уровня эпидемического порога среди населения на 53,3%, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В территориальном управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю отмечают, что превышение эпидемического порога присутствует на 10 территориях Приморского края. При этом в лидерах – Владивосток, Артем, Спасск-Дальний, Октябрьский округ и Хасанский район.

Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди взрослого населения.

В министерстве здравоохранения напомнили, по каким симптомам можно распознать простуду или грипп.

Обычно болезнь начинается внезапно: вирусы типов А и В отличаются исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы после проникновения вируса в организм поражается слизистая оболочка дыхательных путей.

Открывается путь для бактерий, этим грипп особо опасен. Первые признаки – внезапно высокая температура – около 39 градусов, головная боль, боль в горле, в суставах и мышцах, озноб, усталость, недомогание.

Позднее присоединяются другие респираторные синдромы – выделения из носа, кашель и так далее. Большинство людей страдают от гриппа всего несколько дней, но некоторые заболевают серьезнее, возможно тяжелое течение болезни.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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