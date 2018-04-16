«Обвинения не по адресу»: маневр «ювелира» на Land Cruiser обсуждают во Владивостоке

В одном из приморских пабликов опубликовано видео, автор которого утверждает, что его Mazda пострадала от удара другого автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

Так, автор поста отметил, «31 декабря по адресу ул. Можжевеловая 18, Toyota Land Cruiser, сдавая назад, задел Mazda, повредив передний бампер и противотуманную фару» и просит связаться водителя внедорожника по телефону для решения проблемы.

Однако те, кто прочитал данный пост и просмотрел видео, уверены, удара не было. Водитель Cruiser «ювелирно» совершил маневр, не задев припаркованную Mazda. Большинство пользователей паблика встали на «защиту» водителя внедорожника.

«Один вопрос . 1. Кто снимал это видео ? Явно не камера наблюдения . А если снимал сам хозяин "мазды" - значит ждал момента . И до "крузака" были явно не "платёжные" машины».

«Бред. Нормально всё там».

«Да он даже не коснулся его!!!! Что за бред!».

«Там не видно что повредил. Не доказать. Вдруг до него тоже также разворачивались».

«Он вроде не задел».

«Касания не видно. Если бы я оказался на месте хозяина Крузака и меня начали подтягивать за это псевдо - ДТП, я бы во ответ на хозяина Мазды подал уголовный иск по статье - мошенничество и клевета. Его явно кто-то раньше ударил, а он пытается *** найти, правильно тут пишут».

Орфография и пунктуация в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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