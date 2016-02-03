Должны быть во всех квартирах: Новые правила вводят для владельцев квадратных метров

С 1 марта 2021 года в квартирах новых жилых домов будут устанавливаться пожарные извещатели, сообщают «Вести:Приморье».

В МЧС не исключают, что они будут обязательны для установки во всех квартирах, не оборудованных системой пожарной сигнализации. Об этом пишет ТАСС.

Автономные пожарные извещатели с 1 марта в обязательном порядке будут устанавливаться во всех квартирах новых жилых домов, поясняет директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Сейчас в свод правил внесены требования установки пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах. С 1 марта автономные пожарные извещатели будут устанавливаться в обязательном порядке во вновь возведенных жилых помещениях квартир", - сказал он. При этом в МЧС не исключают, что автономные пожарные извещатели будут обязательны для установки во всех квартирах многоэтажных жилых домов, не оборудованных системой пожарной сигнализации.

По словам Еникеева, на сегодняшний день специальные противопожарные датчики должны быть установлены в зонах общего пользования во всех многократных жилых домах выше 28 м, то есть выше девяти этажей. "Пожарная лестница может эвакуировать человека, если он находится ниже девятого этажа. А если люди находятся выше, они смогут услышать сигнал уже при возникновении задымления и покинуть помещение самостоятельно, до того как наступят критические последствия", - пояснил Еникеев. По его словам, автономные датчики успешно используются, например, в Канаде, где гибель в жилье после их установки за год снизилась на 80%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]