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Рубль резко укрепился

Рубль резко укрепился

Рубль уверенно растет к доллару и евро в начале 2021 года на фоне дорожающей нефти. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, сообщают "Вести:Приморье".

Курс доллара на 10.17 владивостокского времени 4 января падал на 69 коп. и достиг 73,72 руб. Курс евро сократился на 1,09 руб., до 90,42 руб.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent повышается в цене на 2,3%, до $53 за баррель, обновляя максимумы с марта прошлого года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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