Даты двух лунных и одного солнечного затмения назвали в «Роскосмосе»

Россиянам в 2021 году посчастливится наблюдать два лунных и одно солнечное затмение. Лунные затмения пройдут в мае и ноябре, солнечное — в июне. Об этом уточнили в госкорпорации «Роскосмос», сообщают «Вести:Приморье».

«Полное затмение Луны 26 мая будет продолжаться 19 минут. Это явление придется на дневное время для большей части России и будет видно вечером только на Дальнем Востоке», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Короткую полную фазу увидят жители Хабаровского и Приморского краев, Камчатки и Чукотки. Майское лунное затмение в этом году совпадет с суперлунием, уточняет ura.ru.

10 июня случится кольцеобразное затмение Солнца. Максимальная фаза ожидается в 13.43 по московскому времени. Его полную и частные фазы смогут наблюдать все регионы России и СНГ.

19 ноября жители Чукотки и Камчатки увидят полное лунное затмение. Частные и теневые фазы повезет наблюдать проживающим в Амурской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, республиках Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]