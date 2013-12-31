Специалисты назвали причину мощного пожара во Владивостоке
Во Владивостоке пожар на подстанции Нефтевтка ликвидирован, сообщают «Вести:Приморье».
8 января в 03.55 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Нефтеветка горит подстанция.
Оперативно к месту происшествия прибыли пожарные.
В ходе разведки было установлено, что произошла утечка трансформаторного масла, с последующим возгоранием, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По прибытии на место первого караула, была произведена пенная атака, пламя было сбито. Проводилось охлаждение расширительной емкости.
В 05.22 пожар был локализован, а в 05.47 полностью ликвидирован.
Общая площадь пожара 40 кв. м. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
На тушении задействованы 27 человек личного состава и 6 единиц техники.
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