«Посылает матом»: жильцы дома не могут договориться с «доброжелательной» соседкой

Жители Владивостока живут без горячей воды по велению одной из соседок в многоэтажном доме, сообщают «Вести:Приморье».

Жительница одной из квартир многоэтажного дома на улице Тунгусской через соцсети просит помощи в решение вопроса, который касается многих, кто проживает с ней в одном подъезде. Так, автор в одном из приморских пабликов рассказала, что проживающие в более десятка квартир люди, не могут решить вопрос подключения горячей воды. Причина аварии найдена, но хозяйка квартиры, не пускает на порог, вернее, даже не думает открывать дверь, на контакт не идет. Женщина не понимает, сколько еще придется жить в таких условиях.

В объявлении управляющая компания объяснила причину, по которой не может провести ремонтные работы, так как собственник квартиры не дает доступа к общему стояку горячего водоснабжения.

«С 29 числа нет горячей воды у всех соседей по стояку. Причина найдена, сначала ждали хозяйку. Приехала, но ремонтников не пускает, соседи пробовали и участкового вызвать. Толку ноль. Поднималась сама с ней поговорить, просто посылает матом через дверь и все. Может есть какие-то способы на нее повлиять. Титан конечно у нас есть, но напора еле хватает нормально в душ сходить. Способ *** морду, *** под дверь не актуален. Она просто не открывает дверь и на контакт не идет»,

пишет автор поста.

В комментариях горожане предложили способ решения проблемы, отмечая, что сталкивались с такой ситуацией.

«У меня тоже была похожая ситуация. Прошел суд. Выдано предписание на предоставление доступа. До настоящего времени управляйка ничего не сделала».

«Похожий случай был.. Три письма в администрацию и потом в суд.».

«Ну, в суд и с постановления суда вскрывать двери. Только так. Без органов ни как».

«В нашем доме тоже была такая ситуация. Устали ругаться с хозяйкой. Тогда УК ей сообщили, что обрежут ее стояк, поставят заглушки на ее трубы, сделают подачу воды по-другому, а она будет вообще без воды. 2 дня шумела, но сдалась».

«Да. Сталкивалась с такой проблемой. Боролась и долбилась. Сочувствую людям».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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