Авария на электросетях оставила без света огромное количество частных домов в Артеме

В Артеме произошла авария, которая оставила без электричества район 11-й шахты, сообщают «Вести:Приморье».

Без света в мороз остались жители сотен частных домов.

В диспетчерскую дозвониться невозможно. Там просто никто не берет трубку. Звонок тут же сбрасывается, рассказала подписчик whatsapp. Вероятно, в компании, которая отвечает за подачу электричества, считают, люди должны угадывать, что и где произошло, и на сколько это затянется. У меня, как и у многих, проживающих в этом районе, маленькие дети. Дома электрическое отопление. В такие морозы дом остывает очень быстро,

пояснила подписчик whatsapp.

Надеемся, что вопрос подачи электричества жителям частного сектора в Артеме решится в ближайшее время.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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