После COVID ребенок попал в больницу с поражением всех органов

В Кирове десятилетняя девочка была госпитализирована с поражением всех органов. Об этом главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова рассказала пресс-службе регионального правительства, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

По словам главврача, девочка перенесла коронавирус без симптомов, а затем в ее организме запустилось постковидное формирование иммунного ответа. Развился эндокардит, плевропневмония, перикард. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

"У ребенка была какая-то генетическая особенность, а коронавирус стал пусковым механизмом в плане развития этого неблагополучия", — объясняет Муратова.

Девочку удалось спасти благодаря слаженной работе целой команды врачей. Опытные и профессиональные специалисты, по мнению Муратовой, — главная ценность кировской больницы. Этот случай стал одним из самых сложных в клинической практике за 2020 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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