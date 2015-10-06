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Пар до 9-го этажа: «сюрприз» устроил соседям владелец квартиры

Пар до 9-го этажа: «сюрприз» устроил соседям владелец квартиры

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке в подъезде жилого дома жители ощущают себя как в парилке, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом рассказала жительница дома в одном из приморских пабликов. «Чудо-пар», выходящий из квартиры, засняли на видеокамеру. На кадрах видно, что в подъезде ничего не видно.

«Уже второй месяц идёт пар, но сегодня парилка на максималках: дошло до девятого этажа. Калинина, 285», - пишет автор публикации в паблике blog_vladivostok.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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