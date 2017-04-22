Новый налог придется заплатить россиянам

Вкладчики должны будут заплатить налог на проценты по вкладам до 1 декабря 2022 года, сообщают «Вести:Приморье».

Новым налогом облагаются не сами вклады, а только проценты по ним. Каких-либо льгот закон не предусматривает. Об этом пишет «РГ».

Впервые вкладчики должны будут заплатить налог на проценты по вкладам осенью 2022 года (до 1 декабря), когда налоговая служба разошлет уведомления о налогах за 2021 год. В начале следующего года все банки отчитаются перед ФНС обо всех процентах, которые они выплатили физлицам в 2021 году (поэтому нет смысла дробить вклады между разными банками). Исключение составят лишь рублевые счета со ставками ниже 1%.

После этого налоговая служба самостоятельно рассчитает налог каждому вкладчику. Если сумма доходов по всем вкладам вкладчика окажется меньше 42,5 тысячи рублей, то платить ничего не придется. Если доход окажется больше - с разницы придется заплатить 13%. Самому вкладчику ничего декларировать и рассчитывать не нужно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]