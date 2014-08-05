Дополнительный выходной предлагают сделать в России

Герой России, летчик-космонавт, а ныне заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Елена Серова предложила сделать 12 апреля - день полета в космос Юрия Гагарина - выходным для всех, сообщают «Вести:Приморье».

Отметим, что нынче, в год 60-летия гагаринского старта, он приходится на понедельник.

"Для национальной гордости, - цитирует РИА Новости депутата Госдумы с космическим прошлым, - есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости. У меня встречное предложение: сделать 12 апреля выходным днем - так же, как и 9 мая, ведь 12 апреля тоже была победа".

Напомним, свой космический полет уроженка Приморского края и выпускница МАИ Елена Серова совершила в 2014-2015 годах, став первой из России женщиной-космонавтом на МКС. Полугодовую вахту на орбите вместе с ней тогда несли командир экипажа Союз ТМА-14М Александр Самокутяев и астронавт НАСА Барри Вилмор, для которых это был уже второй космический полет.

- Двенадцатое апреля - день, безусловно, особенный. И не только у нас в России, его теперь во всем мире отмечают, - отметил Герой России Александр Самокутяев. И напомнил, что десять лет назад, в канун 50-летия полета Юрия Гагарина, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]